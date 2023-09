A Lugo riprendonole camminate

Tornano le camminate degli ’Spartani’ di Lugo all’insegna di movimento e socialità. L’adesione, adatta a tutte le età, è libera e gratuita. "Non serve nessuna iscrizione; è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo nell’orario stabilito – fanno sapere gli organizzatori – . Non è necessario un abbigliamento tecnico, sono sufficienti vestiti e scarpe comodi". Le camminate si terranno ogni mercoledì sera. Il gruppo si ritrova alle 20.30 al parcheggio del centro commerciale Iris in Via Piratello. La camminata prevede un percorso urbano di 67 Km, a passo leggermente sostenuto, per circa un’ora e mezzo, facendo poi ritorno al luogo di partenza. Una guida condurrà il gruppo, preoccupandosi di tenerlo unito. Il primo appuntamento sarà mercoledì 20. Info sulla pagina Facebook ’Spartani (gruppo camminatori’).