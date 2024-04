’Abbandono’ al Cisim

Oggi alle 21 prima serata per lo spettacolo “Abbandono“ presso il Cisim a Lido Adriano in Viale Giuseppe Parini 48. Lo spettacolo verrà messo in scena anche domani e dopodomani alla stessa ora. La storia prende il via a seguito di un grave evento di cui non si conosce la natura, in un tempo e un luogo imprecisato; "L’unica cosa certa è che i protagonisti devono abbandonare la loro casa, la loro terra, i loro affetti. Le loro vite vanno inventate di nuovo, per giungere a un altrove sconosciuto e diverso". Nei 50 minuti della drammaturgia viene esplorata una condizione universale: quella di un’umanità sradicata, gettata fuori dalla natura, sola in un pianeta sempre più ostile; che abbandona (o è abbandonata) da una società amorfa e silenziosa.

La produzione è di Studio Doiz con il sostegno di Ravenna Teatro e CISIM|LODC.

È consigliata la prenotazione, i posti sono limitati.

Il biglietto Intero ha un costo di 12 euro, disponibile in cassa oppure online sul sito DICE https://tinyurl.com/abbandonoCISIM , il biglietto ridotto ha un costo di 10 euro per giovani under 30 ed èdisponibile solo in cassa.

Da quest’anno non è più necessaria la tessera associativa per accedere allo spazio. Per informazioni contattare il CISIM all’indirizzo e-mail

cisim.lidoadriano@gmail.com, al cellulare 389 6697082

oppure sulle pagine social:

Facebook ccisim

Instagram cisimlidoadriano

O ancora sul sito ccisim.it