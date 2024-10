Agopuntura, studio e applicazione

Alla fine degli anni 70 Ravenna divenne il massimo centro di ricerca, studio e applicazione dell’agopuntura in Italia grazie anche all’impegno dell’allora presidente dell’Associazione di assistenza agli spastici, Romano Brandolini. A fine settembre del 1980 si tenne in città, per il sesto anno consecutivo, il convegno dedicato all’impiego dell’agopuntura nelle terapie a favore dei bambini con problemi motori. Fra i relatori il presidente d’onore dell’Unione scientifica mondiale d’agopuntura, Nguyen Van Nghi (al microfono) e il presidente delle società d’agopuntura, Ulderico Lanza.

A cura di Carlo Raggi