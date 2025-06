Bigorda d’Oro: trionfa il Borgo Durbecco

Faenza, 8 giugno 2025 – Il Borgo Durbecco ha vinto la ventiseiesima Bigorda d’Oro. A trionfare sabato sera allo stadio Bruno Neri di Faenza in versione campo della giostra, è stato il 31enne cavaliere umbro Mattia Zannori, chiamato dal Borgo Durbecco in extremis per sostituire il vincitore in carica Enrico Gnagnarella, il quale si era infortunato durante le prove ufficiali, solo pochi giorni prima della gara.

Una Bigorda condotta dall’inizio alla fine per il cavaliere del Borgo Durbecco che ha conquistato complessivamente 7 scudi su 8 ed ha totalizzato il miglior tempo tra tutte e venti le tornate corse. Tanti sono stati gli errori sul bersaglio da parte degli altri quattro cavalieri: Lorenzo Fantinelli del Rione Rosso, che ha chiuso la classifica con un solo scudo conquistato, al pari di Davide Ricci del Rione Giallo.

Così come hanno pesato nelle economie della classifica gli errori di Stefano Venturelli del Rione Verde e di Luca Paterni, cavaliere folignate che ha difeso i colori del Rione Nero. Questa la classifica finale: Borgo 7, Nero 4, Verde 4, Giallo 1, Rosso 1. Intervistato a caldo alla fine della competizione, protrattasi per un paio di ore, Mattia Zannori, vincitore al debutto della Bigorda D’Oro ha dichiarato: "Sono arrivato a Faenza ieri pomeriggio alle 18, sapevo che c’erano le condizioni per fare una grande prestazione. Ci ho messo la mia esperienza. Molti meriti li ha però Enrico Gnagnarella che ha preparato la cavalla, Princess de Rio. Peccato per lo scudo sbagliato perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Dedico la vittoria a Piergiorgio D’Annunzio, mio amico di Ascoli che da poco ci ha lasciato. Ho capito che avrei potuto vincere la Bigorda quando ho vinto la tornata contro il rione Verde”.