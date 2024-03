Nuovo bike park a Ravenna: da aprile al via i lavori nell’ex ippodromo

Ravenna, 27 marzo 2024 – Comporteranno un investimento pari a 2,1 milioni di euro i lavori, il cui avvio è imminente, per la realizzazione del bike park all’ex ippodromo di Ravenna. Nella seduta di ieri (26 marzo) la giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo.

Un intervento che sarà realizzato con fondi Pnrr, nell’ambito di un appalto integrato, da un raggruppamento avente quale mandatario il consorzio Cear e quale mandante l’ingegner Luigi Pagano, a capo dei progettisti che fanno parte del raggruppamento. Il soggetto che si è aggiudicato l’appalto ha infatti provveduto anche alla redazione del progetto definitivo – esecutivo.

Il Comune ha consegnato ufficialmente oggi i lavori all’impresa. Gli interventi partiranno già da aprile. L’intervento consiste nella realizzazione di un ciclodromo (bike park) in asfalto interamente scoperto, che insiste in gran parte sull’attuale pista dell’ippodromo - i percorsi sono stati previsti adattandoli al vecchio perimetro della pista dell’ippica che rimane così identificabile - e in parte sull’area verde interna, nella sua parte a nord, nonché di una pista per pattinaggio.

I circuiti sono concepiti per permettere gare ciclistiche lungo l’ovale o seguendo un percorso più articolato e sinuoso, ma anche percorsi di allenamento di lunghezza minore ed anche per gli utenti più piccoli. La conformazione dei percorsi è concepita in modo tale che nel corso delle attività d’allenamento non ci sia impedimento alla fruizione dell’area verde interna in cui vengono praticate le altre attività.

La pista di pattinaggio, campi da calcio e calcetto

Oltre al ciclismo sarà possibile praticare il pattinaggio a rotelle in un anello espressamente dedicato da 200 metri e in un tratto di pista promiscuo dove sarà possibile praticare entrambe le discipline. Inoltre, saranno sempre attivi ed agibili i campi da calcio e calcetto attualmente esistenti.

L’impianto risulta quindi costituito da: pista ciclodromo per eventi agonistici e per allenamenti, di lunghezza pari a 1250 e 1230 metri per le due configurazioni possibili. Il solo anello esterno ha invece uno sviluppo di 885 metri; pista ad anello per il pattinaggio da 200 metri; pista per pattinaggio su strada da 300 metri (tratto in promiscuità con il ciclismo). Le piste per il ciclismo hanno larghezza costante di 5 metri. Per il pattinaggio le piste hanno larghezza di 5,50 metri per l’anello e di 6 per il circuito stradale.

Il pump track

Inoltre, nella zona a nord delle stalle sarà realizzato, su una superficie di circa mille metri quadri, un percorso di pump track (circuito di dossi, curve sopraelevate e discese, appositamente progettato per essere percorso senza pedalare, ma semplicemente ‘pompando’, generando cioè slancio attraverso i movimenti in su e in giù del corpo) con finitura in asfalto.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Michele de Pascale - di avere raggiunto questo importante obiettivo, rispetto al quale avevamo preso un impegno a seguito della sensibilizzazione in particolare del Comitato Amici del Ciclismo, che nel 2020 ha promosso una petizione per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato al ciclismo, struttura che nel nostro comune mancava”.