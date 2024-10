Borgo Montone, festa per le vie del paese con ’dolcetto o scherzetto’

La festa di Halloween per le vie di Borgo Montone inizierà domani alle 18. Tra le iniziative, anche il tradizionale ’dolcetto o scherzetto?’, con un concorso a premi per le case illuminate più belle. Nelle strade del paese ci saranno attrazioni con effetti luce, fantasmi, la ’bici del terrore’, la ’bocca della verità’, il ’ragno dispettoso’. Per l’occasione, verrà offerto un trancio di pizza ai bambini vestitit a tema. Alle 19, invece, ci sarà l’esibizione di Fabio Z., giocoliere, clown, acrobata e fachiro. In programma anche due spettacoli di magia (alle 18.45 e 20) con ’Lalo Magic’.

Inoltre, da domani fino a venerdì, sarà vietato far scoppiare razzi, mortaretti, petardi, castagnole e artifici pirotecnici analoghi.