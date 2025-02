Bunge ricerca 7 figure professionali a Porto Corsini

Bunge, azienda leader globale nel settore agroalimentare, è alla ricerca di sette figure professionali chiave per il proprio stabilimento di Porto Corsini a Ravenna. "Bunge – si legge nella nota – cerca professioniste e professionisti qualificati nei settori dell’ingegneria, della logistica, dei sistemi meccanici, della chimica e di altri ambiti, da inserire nel proprio team. Queste figure contribuiranno alla missione globale dell’azienda: collegare agricoltori e consumatori per fornire alimenti essenziali, mangimi e carburanti al mondo". Le posizioni attualmente disponibili sono: crushing manager: è responsabile dell’intero ciclo produttivo dedicato alla frantumazione dei semi oleosi in termini di qualità e quantità lavorata, nel pieno rispetto degli standard in sicurezza e ambiente. Specialista di automazione industriale: è responsabile di progettare, installare e mantenere sistemi di automazione industriale e produzione intelligente. Specialista del settore qualità e laboratorio: a supporto della forza vendita e della produzione. Supply chain specialist (supply chain specialist): è responsabile della pianificazione delle consegne ai clienti, per i contratti di vendita e acquisto merce principalmente in Italia, ma anche per flussi internazionali in Europa. Elettricista e due operatrici/operatori.

Per candidarsi le interessate e gli interessati possono visitare il sito Jobs.Bunge.com per maggiori dettagli e per inviare la propria candidatura online. Per trovare le posizioni italiane, è possibile filtrare la ricerca selezionando la località “Porto Corsini”. Per ulteriori informazioni sulle attività e operazioni di Bunge in Italia, visitare bunge.com/italia.