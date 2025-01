Rischia di cadere dal ponte con l’auto: paura per un 21enne

Conselice (Ravenna), 21 gennaio 2025 – Pauroso incidente oggi pomeriggio all’intersezione tra via Gardizza e via Predola, nel territorio comunale conselicese, praticamente al confine con quello di Lugo (Giovecca).

È successo intorno alle 15, quando un 21enne residente nell’argentano, mentre era al volante di una Toyota ‘Yaris’ stava percorrendo la via Gardizza diretto verso Giovecca, giunto a pochi metri dall'incrocio con via Predola, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha improvvisamente perso il controllo della vettura inforcando un primo guardrail e abbattendone un secondo.

La Toyota Yaris del 21enne distrutta

Sul posto è giunta un’ambulanza, unitamente all’elicottero, ad una squadra dei Vigli del Fuoco del Distaccamento di Lugo, alla gru proveniente dalla centrale operativa di Ravenna e alla Polizia Locale. In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, il 21enne è stato estratto dall’abitacolo da due persone in transito.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo e di Ravenna, ma il giovane è stato estratto dalle lamiere da due passanti

Il giovane, cosciente, è stato trasportato in elicottero con un codice di massima gravità all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione del mezzo coinvolto il personale della Polizia Locale ha proceduto alla temporanea chiusura di un tratto dia via Gardizza.