Ravenna, 16 aprile 2020 – Continua implacabile la ‘corsa’ del Coronavirus che, benché abbia allentato la morsa un po’ ovunque, è pur sempre presente. Nel territorio ravennate, i nuovi casi di positività risalgono a 15 (6 in più di ieri), oggi, giovedì 16 aprile. Si tratta di 8 donne e 7 uomini. Nessun paziente è ricoverato: sono tutti seguiti a domicilio. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. La Regione Emilia Romagna ha comunicato anche le guarigioni: sono 20 quelle cliniche e 50 quelle complessive. Sono poi 363 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall'estero.

Purtroppo, anche oggi, si registra un decesso: si tratta del cantante e musicista Franco Vassura, proprietario di un noto negozio di strumenti musicali e ottimo accordatore di pianoforte. Dopo oltre un mese di ricovero, con tre settimane di terapia intensiva, purtroppo non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia. Nel complesso, i 904 casi di positività risultano così distribuiti comune per comune, tenendo conto che 48 sono i residenti al di fuori della provincia: 406 Ravenna, 120 Faenza, 58 Cervia, 64 Lugo, 48 Russi, 28 Alfonsine, 30 Bagnacavallo, 21 Castelbolognese, 8 Conselice, 11 Massa Lombarda, 3 Sant’Agata Santerno, 15 Cotignola, 8 Riolo Terme, 18 Fusignano, 6 Solarolo, 10 Brisighella e 2 Casola Valsenio.

“I casi di positività a Cervia salgono a 59 – spiega il sindaco Massimo Medri –. Un nuovo caso ci è stato segnalato oggi dall’Ausl Romagna: un minorenne che avrebbe contratto il virus per contatto con un caso accertato. L’Azienda Sanitaria ha subito attivato le procedure del caso e predisposto l’indagine epidemiologica. Inoltre oggi abbiamo avuto la gradita conferma dall’Ausl della guarigione di una donna di 54 anni e due uomini di 35 e 60 anni residenti a Cervia”.

Sempre a Cervia, si è conclusa la consegna porta a porta delle mascherine a domicilio agli ultrasettantenni da parte delle associazioni di volontariato della Protezione Civile. Ora parte la distribuzione nelle farmacie. Ecco i punti in cui saranno consegnate: Farmacia Bedeschi e Farmacia Madonna del Mare a Cervia, Farmacia Comunale N. 1 a Pinarella, Farmacia N. 2 Malva, Farmacia Castiglione e Castiglione di Cervia, Farmacia della Pieve a Pisignano, Farmacia Centrale a Milano Marittima, Alimentari De Cesari a Montaletto, Parafarmacia Savio di Cervia.