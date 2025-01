Da Coop Alleanza 1000 euro a Santa Teresa per i bisognosi

Coop Alleanza 3.0 ha donato 1000 euro all’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna, a supporto del suo servizio di accoglienza per persone in difficoltà. La donazione è stata consegnata da Daniela Guerra, direttrice del punto vendita Extracoop di Ravenna, a Matteo Casadio, responsabile dell’Opera. I fondi provengono dalla raccolta tra i soci di Coop Alleanza 3.0 della Romagna, e saranno destinati a rifornire la sala ristoro, fondamentale per offrire un pasto e un momento di igiene alle persone in stato di necessità.

Il servizio di docce, guardaroba e ristoro, che ha visto un incremento significativo degli accessi, offre alle persone più vulnerabili la possibilità di fare una doccia, ricevere vestiti puliti e consumare una colazione. Nel 2024, l’Opera ha registrato oltre 10.000 accessi, con un continuo aumento delle richieste. Matteo Casadio ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che contribuisce in modo significativo a garantire la continuità di queste attività, previste anche per il 2025 con l’apertura di un nuovo Dormitorio e una Casa della Carità.