Fondazione Cervia In, via alle fiere. La promozione inizia da Stoccarda

Si torna alla promozione di una volta: le fiere. Cervia, infatti, arriva all’estero con la Fondazione Cervia In che ha iniziato la promozione fieristica 2025 partendo da Stoccarda.

"L’obiettivo è quello di valorizzare tutte le peculiarità della destinazione – spiega il presidente Luca Sirilli –, promuovendo un’immagine di Cervia-Milano Marittima che rispecchi tutti i suoi punti di forza: naturali, culturali e sportivi senza dimenticare il mare e la spiaggia. Vogliamo raggiungere un pubblico sempre più ampio e rafforzare i legami con mercati strategici per la destinazione". "Queste iniziative – continua Sirilli – rappresentano quindi una grande opportunità per continuare a far conoscere Cervia e consolidare il suo ruolo come destinazione turistica d’eccellenza". E proprio la presenza nelle fiere internazionali è sempre stata ritenuta una grande vetrina alla quale Cervia non poteva sottrarsi per mettersi in mostra. Tanto più ora che la Fondazione si muove per entrare in nuovi mercati poco esplorati i quali, invece, potrebbero dare grandi soddisfazioni alla città di Cervia andando anche oltre il mercato, tradizionale, di lingua tedesca. Grazie a una strategia mirata, Cervia sarà presente alle più importanti fiere sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di rafforzare la sua attrattività turistica e culturale valorizzandone le peculiarità e le eccellenze. Il tema dell’internazionalizzazione è sicuramente molto significativo e rappresenta uno dei primi obiettivi che da subito la Fondazione ha iniziato a perseguire sia con progetti online che offline.

Sul fronte estero i Paesi Dach – tra cui spicca la Germania – rappresentano il maggior mercato per il turismo cervese. In questi giorni, la Fondazione Cervia In è presente alla fiera di Golf & WellnessReisen di Stoccarda, inaugurando così il calendario degli appuntamenti internazionali, che proseguirà con la fiera di Golftage di Monaco dal 7 al 9 febbraio 2025. Questi primi appuntamenti, oltre a promuovere l’intera località, saranno dedicati in particolare alla promozione del settore golf, una delle eccellenze che rendono Cervia una meta unica e apprezzata da un pubblico internazionale. Non mancheranno, però, importanti iniziative sul territorio nazionale. Tra queste, si segnala la presenza della Fondazione, insieme alle Terme di Cervia, al villaggio Thermalia presso Bit Milano dal 9 al 11 febbraio, un’occasione preziosa per presentare l’offerta termale e benessere della città.

i.b.