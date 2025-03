Giovedì porte aperte al reparto di Nefrologia per esami e analisi

Giovedì, in occasione della giornata mondiale del rene, l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi enna aprirà dalle 9 alle 12, uno spazio dedicato presso l’area ambulatoriale del reparto, terzo piano dell’ospedale (scala verde) in cui saranno a disposizione degli interessati sia il personale medico che quello infermieristico per informazioni, consigli o anche semplicemente curiosità. Sarà possibile l’esecuzione di un esame urine in estemporanea e la misurazione della pressione arteriosa. Quest’anno la giornata è dedicata in particolare ai corretti stili di vita. Ogni anno infatti il focus è indirizzato ad un problema particolare che può affliggere chi è già malato di reni o affetto da tale patologia ma non ne conosce il coinvolgimento renale.