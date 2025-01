"I 101 migranti a bordo della Ocean Viking sbarcheranno a Ravenna"

È stato designato quello di Ravenna quale porto di arrivo di 101 profughi salvati dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee. Sul punto la ong ha precisato che "l’assegnazione di un porto così lontano, costringe le persone in cerca di sicurezza a un viaggio di quattro giorni su un mare agitato. Esortiamo le autorità italiane a designare un porto più vicino. Secondo il diritto internazionale - ha proseguito la ong - i naufraghi devono sbarcare ‘in un tempo ragionevole’. Eppure, da oltre due anni, la politica dei porti lontani ostacola le missioni di soccorso, ritardando i soccorsi e mettendo a rischio le persone. Queste decisioni ciniche costano vite umane".

I 101 sono stati salvati ieri mattina: si trovavano su un’imbarcazione di legno a due livelli avvistata con il binocolo nella zona libica di ricerca e soccorso. Tra loro figurano anche 7 bambini e 29 donne.

L’ultimo sbarco della Ocean Viking a Ravenna risale al 17 dicembre scorso: in quella occasione con 163 persone salvate sempre nel Mediterraneo. Di queste, 21 erano minori stranieri non accompagnati; 33 minori facenti parte di nuclei familiari; 9 donne singole; un neonato e una donna incinta. Per la maggioranza si trattava di afghani (90), iraniani (32), siriani (25), gambiani (9). Ma c’erano anche cittadini uzbeki, pakistani e burkinabé. Le operazioni di sbarco erano avvenute nella banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna; mentre le visite mediche e gli adempimenti di polizia, come ormai di consueto, al Pala De André. Solo una piccola parte era rimasta a Ravenna: gli altri erano stati trasferiti in Veneto, Liguria ed Emilia.

Dal 31 dicembre 2022, data del primo sbarco, il porto di Ravenna ha accolto più di una dozzina di approdi di navi ong per un totale di circa 1.600 arrivi. La maggior parte gli sbarchi ha riguardato la Ocean Viking. Nel corso della sua decennale carriera, la motonave, che risale a metà degli anni ’80, è stata usata perlopiù nel trasporto di piattaforme petrolifere galleggianti. Quindi nel giugno del 2019 è stata noleggiata all’organizzazione umanitaria Sos Mediterranee per sostituire una precedente motonave nelle operazioni di soccorso dei migranti nel Mediterraneo in collaborazione con Medici Senza Frontiere.