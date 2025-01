I 105 anni di Alba Vichi. Una donna forte e coraggiosa

Si chiama Alba Vichi, vive a Ghibullo e il primo gennaio ha compiuto 105 anni. La sua è una storia di coraggio e perseveranza, forse simile a quella di molte altre donne di questa terra, capaci di andare avanti sempre, anche quando la vita si mette di traverso e riserva dolori improvvisi e inaspettati. La signora Alba è rimasta vedova quando era molto giovane, con due bimbe piccole da crescere. Ha lavorato ed è andata avanti per la sua strada, senza fermarsi.

Classe 1920, nel 1959 il marito è morto in un incidente in moto, nel quale anche lei è rimasta gravemente ferita. All’epoca le due figlie, Rosa e Pasqua, erano bambine e lei si è rimboccata le maniche e ha fatto la ricamatrice per tutta la vita per poterle mantenere. Un’occupazione che ha lasciato non molto tempo fa. Lavorava su commissione ed era conosciuta per i preziosi ricami su lenzuola e tende. Quando finiva un lavoro chiamava le vicine di casa per farglielo ammirare. Erano lavori di pregio, di quelli che oggi è raro trovare. In paese la conoscono tutti e il primo gennaio ha festeggiato il suo considerevole traguardo con le figlie e gli altri parenti. Gli auguri di buon compleanno le sono arrivati da tutto Ghibullo e per l’occasione ha ricevuto la visita dell’assessora del Comune di Ravenna, Federica Moschini.

Vive da sola, in una casa adiacente a quella della figlia Pasqua, è sempre stata una buongustaia, le piace molto il succo di pompelmo e non rinuncia alla pizza, così come non ha rinunciato, in questi giorni di festa, al panettone. È lucida, vigile, dal carattere fermo e ama trascorrere le giornate giocando a briscola, scopa e rubamazzo con le figlie. Le piace anche guardare la televisione, ad alto volume, perché è un po’ sorda. Cinque anni fa ha anche tenuto una lezione on line ad alcune classi del liceo scientifico Oriani di Ravenna per raccontare agli studenti la storia della sua vita.

A Natale di quest’anno, quando l’assessora Moschini e la presidente del consiglio territoriale di Roncalceci, Susanna Tassinari, sono andate a trovarla per farle gli auguri, al termine dell’incontro lei le ha salutate dicendo: "Vi aspetto il prossimo anno".

(nella foto Alba Vichi e l’assessora Federica Moschini)