I beni storici e religiosi

Domani alle 21 nel teatrino della Casa delle aie ricominciano i ’Venerdì culturali’ dell’associazione culturale Casa delle aie, con una serata dedicata ai beni storici e religiosi di Cervia nell’anno del Giubileo. Si parlerà della raccolta di firme, a cura del Fai, per il santuario della Madonna del Pino e saranno presentate le iniziative dei ’Camminatori del sale’ per partecipare a febbraio alle ricorrenza della ’Madonna del fuoco’ di Forlì, particolarmente cara ai salinari di Cervia, e per la consegna in ottobre del sale al Papa. Il primo argomento verrà trattato da Eugenio Cecchi, coordinatore del Fai di Cervia; il secondo da Franco Di Ticco, coordinatore dei ’Camminatori del sale’. Renato Lombardi passerà in rassegna i beni storico-religiosi che hanno anche valenza turistica. Ingresso libero.