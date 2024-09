Il Cineforum riparte lunedì con George Clooney

Riparte la seconda edizione del Cineforum ’Sguardi dal futuro’, evento organizzato da Start Cinema. Lunedì 23 settembre alle 17, nel cinema Jolly (via Renato Serra 33 a Ravenna) verrà proiettato, in lingua originale e sottotitolato in italiano, ’Monuments

men’ di George Clooney. Il primo appuntamento del Cineforum sarà dedicato alle matricole per l’inizio dell’anno accademico, ma tutte le altre proiezioni saranno gratuite (prenotazione obbligatoria a comunicazione@startcinema.it). L’appuntamento verrà introdotto dai docenti Alberto Malfitano e Elisabetta Marchetti.