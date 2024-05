Il Flexi a Lugo, non solo un negozio di dischi

Sono passati 40 anni da quando Flexi aprì le sue porte a Lugo, diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica e non solo. Un luogo dove generazioni di appassionati hanno trovato vinili, cd, gadget e, soprattutto, hanno potuto condividere la loro passione per la musica, incrociando storie di vita e racconti di una città che nel tempo si è evoluta ed è cambiata, ma che ha mantenuto Flexi come un punto di riferimento ancora oggi imprescindibile. Un disco che gira ancora per chi vuole incontrarsi per ascoltare e parlare di musica, ma anche partecipare a dj set ed eventi incontrando artisti e musicisti.

Per celebrare questo importante traguardo, Flexi ha in programma una serie di iniziative per sabato dal titolo ‘Flexi 40 Years - Street Party’ in via Macello Vecchio a Lugo dalle ore 14 fino alle 23.30. Nel portico della via, luogo simbolo della musica lughese, dal primo pomeriggio verrà allestito un mercatino di dischi e spazio culturale. Previsti anche un DJ set e sound system sulla strada (Bad Bass Audio) con chiusura del traffico nella zona antistante il negozio, bar e ristoro in collaborazione con Hill Party Staff e Gusto in Bottega.

L’evento è promosso da 12 Pollici Social Club APS e con il contributo del Comune di Lugo e Confesercenti.

A questo appuntamento si affiancano iniziative correlate e sempre legate alle celebrazioni dei 40 anni di Flexi come la realizzazione di un libro fotografico celebrativo, in copie limitate, a cura di Giancarlo Strocchi, t-shirt e gadgets realizzate dal Collettivo Supernulla + Istinto Screenprinting, e la produzione di una compilation in vinile a cura dell’etichetta indipendente nata tra le mura di Flexi.

In radio, come etichetta discografica, con i dj set, con le mostre, i concerti e le collaborazioni con associazioni. Tutte occasione grazie alle quali Flexi ha promosso la musica come cultura per la cittadinanza locale e non solo, anche attraverso l’associazione 12 Pollici Social Club APS, divenuta nel corso degli anni riferimento per far conoscere e incontrare appassionati di diverse generazioni.

"Da 40 anni Flexi – dice Lorenzo Guerra, proprietario del negozio che aprì nel 1984 – è più di un semplice negozio di dischi. È un luogo di incontro, di scambio di idee e di passione per la musica. In questi anni, abbiamo visto passare tantissime persone, ognuna con la sua storia da raccontare. E abbiamo ascoltato tanta musica, di tutti i generi e di tutte le epoche". Flexi è sempre stato un caposaldo per la scena musicale locale.

"Vogliamo ringraziare tutti coloro – conclude ancora Guerra – che hanno fatto parte della storia di Flexi in questi 40 anni. Clienti, amici, DJ, curiosi appassionati e tutti coloro che hanno reso Flexi quello che è oggi. Sperando che questa bella avventura possa continuare…".

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.