Il manifesto liberale arcobaleno di +Europa

Domani alle 18, presso Darsena Multi Spazio (via Magazzini anteriori 57) sartà presentato il Manifesto Liberale Arcobaleno sottoscritto da +Europa. L’iniziativa sarà un’occasione importante di dibattito su temi come il matrimonio egualitario, le adozioni, il contrasto alla violenza, il riconoscimento dei minori figli di coppie omogenitoriali, la prevenzione e l’informazione per tutti e per le persone LGBTIQ+. L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti di +Europa, del presidente di Arci Gay Ravenna Ciro di Maio e delle candidate per la lista ’Stati Uniti d’Europa’. "La piena uguaglianza dei diritti e dei doveri è obiettivo fondamentale in un paese libero e democratico. I diritti civili sono diritti sociali, valgono per tutti, aumentano la responsabilità collettiva e fanno crescere società più aperte; la lotta alle discriminazioni deve raggiungere ogni angolo delle nostre comunità: scuole, lavoro, socialità".