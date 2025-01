Il maxi-cantiere in centro. Via Diaz, lavori finiti nel 2026. Anche un attico con piscina

Si concluderanno nella prima parte del 2026 i lavori di riqualificazione dell’imponente immobile all’angolo tra via di Roma e via Diaz che una volta era di proprietà della Cattolica Assicurazioni e di cui, fino al 2009, ha ospitato anche gli uffici. L’intervento, in pieno centro a Ravenna, era partito alla fine del 2022 e porterà alla realizzazione in totale di trentotto appartamenti di pregio di varie grandezze, alcuni dei quali sono già stati venduti: è previsto anche un attico con piscina. Proprietaria dell’immobile è la Perseo Geie di Roma che lo ha acquistato e ha avviato i lavori di ripristino. "Sono stati effettuati interventi importanti – spiega Daniele Dell’Ariccia, procuratore di Perseo Geie – su un palazzo che negli anni non era mai stato rinnovato. Si è provveduto a intervenire su diversi versanti, tra i quali l’adeguamento alle nuove normative in materia di sicurezza e la riqualificazione energetica, così da portare l’edificio dalla classe G alla classe A. Sono stati montati anche i pannelli fotovoltaici, tutti i lavori sono stati effettuati alla luce delle più moderne tecnologie e dell’ecosostenibilità". All’immobile, con tre corpi scala, sono collegati anche i posti auto da cui si accede da via Mariani. Al termine del progetto l’intenzione della proprietà è anche quella di riqualificare i portici al piano terra, su cui si affacciano diverse attività commerciali in locali che hanno diverse proprietà. "Questo – prosegue Dell’Ariccia – dovrà essere fatto in collaborazione con il Comune, a Ferrara è stato effettuato un intervento molto simile a quello di Ravenna. In quel caso la ristrutturazione è avvenuta nel momento in cui l’Amministrazione avviava il recupero dei portici di quel tratto del centro, una circostanza felice che ha portato a notevoli risultati".

La fine dei lavori, il prossimo anno, restituirà un edificio in una delle zone più centrali e belle della città, a pochi passi dalla zona dantesca. Un’area che negli ultimi anni ha vissuto sorti alterne. Anche il palazzo è stato in passato al centro di diverse disavventure: disabitato per anni, nel 2014 si scoprì che lo stabile era diventato rifugio di diversi senzatetto che lì avevano trovato un rifugio, soprattutto nei mesi invernali. I sopralluoghi effettuati, dopo alcune segnalazioni, rivelarono all’interno oggetti di vario genere, dai letti improvvisati a bottiglie e resti di cibo. Lo stato di abbandono del palazzo aveva prodotto anche danni dovuti alle infiltrazioni, finché nel 2017 il crollo di alcune porzioni di intonaco dal soffitto del portico su via di Roma avevano richiesto urgenti interventi di messa in sicurezza. Ora quei tempi sembrano lontani e l’immobile si prepara a vivere una nuova vita all’altezza della posizione in cui si trova.

a.cor.