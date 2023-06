In spiaggia libera coi propri animali Sei le zone dove ’Fido’ è di casa

Il Ravennate è stato tra i territori che hanno anticipato l’abitudine di andare in spiaggia coi propri animali. Un servizio aggiuntivo che cittadini e turisti hanno mostrato, in questi anni, di apprezzare. Sono sei le aree del litorale a spiaggia libera dove è consentito, dall’alba al tramonto, l’accesso con i propri amici a 4 zampe. "Molti di più, invece, sono gli stabilimenti balneari attrezzati che consentono l’accesso alle spiagge di loro pertinenza accompagnati dai propri animali domestici", si legge nel sito Ravenna Tourism. Le zone pet-friendly sono le stesse degli altri anni. Nell’ordine: Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 70 metri circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare Overbeach; Casalborsetti Marina romea, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di un centinaio di metri circa compreso tra i campeggi Reno e Romea. In questo caso tutti i detentori di animali possono accedere alla spiaggia attraverso le strutture del Camping Reno. Per poter transitare sarà necessario dichiarare il motivo del transito e mostrare un proprio documento d’identità.

Ancora: a Marina di Ravenna l’area dove potersi godere qualche ora di relax insieme al proprio cane è il tratto di spiaggia libera della lunghezza di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; Lido adriano: parte di spiaggia libera di 80 metri circa situata a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di classe la fetta di arenile di 60 metri a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio. Si finisce con Lido di savio, nel tratto di spiaggia di 40 metri (fronte mare) circa a Sud della scogliera trasversale alla Foce del Fiume Savio. "Questo progetto – racconta l’assessore comunale al turismo Giacomo Costantini –, si è sviluppato per gradi. Le zone pet-friendly si sono ampliate un po’ per volta, arrivando alle sei attuali". La loro introduzione "è avvenuta in qualche modo anticipando le richieste dei turisti, che attraverso il nostro sito ci avevano segnalando questa esigenza". L’assessorato al turismo ha inoltre avviato un percorso di confronto con la Capitaneria di Porto per demanializzare un altro tratto di spiaggia per animali (al momento privato) a Lido di Dante. Info sulle modalità di accesso alla aree su turismo.ra.it