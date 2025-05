Pauroso incidente ad Alfonsine tra 4 auto e un trattore, traffico bloccato per ore

Alfonsine (Ravenna), 16 maggio 2025 - Traffico bloccato in entrambe i sensi di marcia per circa tre ore (dalle 15.30 a circa alle 18.30 di oggi pomeriggio) lungo un tratto della Statale Adriatica (via Reale) poco dopo l’abitato di Alfonsine in direzione Ravenna, a causa di un pauroso incidente che ha visto coinvolte quattro auto ed un trattore carico di rotoballe. Il bilancio è di due donne ferite, trasportate in condizioni di media gravità all’ospedale di Ravenna.

E’ successo intorno alle 15.10 al chilometro 136+200, praticamente all’altezza del ristorante ‘Il Casolare’ quando una 75enne di Ravenna stava percorrendo al volante di una ‘Mercedes’ la trafficata arteria con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. A precederla c’era un Volkswagen Golf.

Per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, la Mercedes ha invaso la costa di marcia opposta venendo a collisione con la ruota posteriore sinistra di un trattore carico di circa 120 quintali di rotoballe e al cui volante c’era un 49enne residente nel Lughese.

Lo pneumatico del mezzo agricolo è esploso con il trattore che si è girato praticamente su se stesso ed il rimorchio che è invece rimasto (non perdendo il carico) sulla sede stradale colpendo due auto che seguivano la Mercedes. Anche la Golf che precedeva l’auto condotta dalla pensionata ha riportato danni, non però provocati dal trattore.

A riportare traumi e ferite, come detto per fortuna di media gravità, sono state la 75enne ed una ragazza di 25 anni che era al volante di una delle due auto che seguivano la Mercedes. Sul posto, oltre alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi di legge e regolato la viabilità, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.