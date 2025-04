Incidente, grave un motociclista

Si è scontrato con un’auto e lui, su uno scooter, ha avuto la peggio. È stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni molto gravi un 36enne di Sant’Agata sul Santerno, dopo un incidente stradale avvenuto nell’Imolese, in località Sterlina, all’incrocio tra via Ladello e via Nuova. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, un 39enne alla guida di un suv Bmw avrebbe superato la linea di stop con via Nuova e si sarebbe scontrato con il motociclista che si trovava già su via Nuova. Oltre ai sanitari del 118, sul posto con un’ambulanza e l’elicottero che ha poi trasportato il ferito in ospedale, anche i vigili del fuoco.