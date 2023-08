Incidente a Ravenna, si schianta in moto in viale Alberti e muore a 18 anni

Ravenna, 17 agosto 2023 – Incidente mortale ieri notte in viale Alberti a Ravenna. A perdere la vita è stato un diciottenne ravennate che si è schiantato in moto contro il guard rail, all’altezza del ponte Assi.

Era circa l’una di ieri notte, mercoledì 16 agosto, quando, per cause al vaglio della Polizia locale di Ravenna che è intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo della moto che stava guidando finendo prima contro il guard rail e poi contro lo spartitraffico.

Subito è scattato l’allarme con il 118 che è arrivato sul posto ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.