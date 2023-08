Incidente oggi a Lugo (Ravenna): fuori strada con l’auto. Ferita una donna

Lugo (Ravenna), 13 agosto 2023. E’ stata trasportata al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la donna, classe 1960, che oggi pomeriggio (domenica) alle porte di Lugo, mentre al volante di una Mazda2 percorreva via San Giorgio con direzione di marcia Cotignola-Lugo, giunta circa all’altezza del civico 42, a poche centinaia di metri dall’intersezione con via Croce Coperta, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada sulla sua destra ed arrestando la sua corsa, su una fiancata, in un terrapieno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ al nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna. Per estrarla dall’abitacolo si è reso inoltre necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno con l’ausilio di cesoie e divaricatore hanno tagliato il tetto dell’auto.

L’automobilista, rimasta cosciente, è stata caricata per le prime cure sull’ambulanza e quindi trasbordata sul velivolo, che è poi decollato per il ‘Bufalini’ di Cesena. Pur serie, le sue condizioni si sarebbero per fortuna rivelate tali da non metterne a repentaglio la vita. Ad effettuare i rilievi di legge e a regolare la viabilità ha provveduto il personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.