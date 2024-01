Iscrizioni aperte per i corsi di scrittura di Matteo Cavezzali

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di scrittura tenuto da Matteo Cavezzali. C’è la possibilità di iscriversi fino a lunedì. Il corso si articolerà in dieci incontri da due ore su come strutturare una storia e scriverla. Il programma del corso è il seguente: come scegliere una storia, cosa possono insegnarci i classici moderni sulla scrittura, come si struttura una trama, come si scrivere un incipit, come si scrive un dialogo e il mondo dell’editoria. Il laboratorio dura 20 ore. www.scritturafestival.com