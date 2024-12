Ivo Pogorelich, il dono della musica. Che attesa per il pianista croato

Grande attesa al teatro Alighieri di Ravenna per il concerto del 14 dicembre (ore 21) del grande pianista Ivo Pogorelich, una delle stelle mondiali del concertismo classico. Il pianista croato salì agli onori della cronaca nel 1980, a ventidue anni, dopo che la giuria del Concorso Chopin di Varsavia, con un verdetto contrastato, non gli assegnò il primo premio provocando le polemiche dimissioni della presidente di Giuria, Marta Argerich.

L’anno seguente però Pogorelich debuttò alla Carnegie Hall di New York e da allora ha suonato con costanza in tutte le più importanti sale da concerto del mondo.

È uno degli artisti esclusivi della etichetta discografica Deutsche Grammophon. controverso, capace di interpretazioni molto personali che a volte disorientano sia il pubblico che la critica ma possiede un carisma straordinario ed una personalità musicale veramente magnetica.

Con la città di Ravenna ha un rapporto particolare iniziato più di 40 anni fa e il suo ritorno è sempre gradito dagli appassionati di musica e dai suoi fan.

Al teatro Alighieri il 15 dicembre Pogorelich eseguirà un programma molto impegnativo con una prima parte dedicata a Mozart iana con l’Adagio in si minore K. 540, la Fantasia in do minore K. 475, la Fantasia in re minore K.397, la Sonata N. 11 in La maggiore K. 331.

La seconda parte sarà invece incentrata su Chopin con il Notturno in mi bemolle maggiore Op. 55, No. 2, le tre Mazurke op. 59, la Sonata No. 2 in si bemolle minore Op. 35 di Frédéric François Chopin. Il concerto fa parte della rassegna Capire la Musica, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna, il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) Sapir, Olympia di Navigazione e Coop.

I biglietti per il concerto hanno un prezzo dai 5 ai 25 euro e si possono acquistare presso labBiglietteria del teatro Alighieri tel. 0544-249244 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì anche dalle 16 alle 18 oppure online su http://www.teatroalighieri.org.

La sera del concerto la biglietteria del teatro sarà aperta anche dalle ore 20. Sono previsti sconti per i gruppi di studenti contattando l’indirizzo e-mail: erconcerti2@yahoo.com.