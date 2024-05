La lista dei candidati della Lega: "Mazzolani è l’uomo giusto"

È stata presentata ieri mattina, la lista dei candidati della Lega di Cervia a sostegno del candidato di centrodestra Massimo Mazzolani. A presentare candidato e obiettivi da raggiungere, in caso di vittorie alle elezioni amministrative di giugno, è stato Jacopo Morrone, parlamentare del Carroccio e fedelissimo di Matteo Salvini. Morrone ha introdotto la presentazione dei candidati spiegando che "ho conosciuto Massimo Mazzolani, che ha una grande passione per la politica che metterà a disposizione con serietà se sarà chiamato a farlo. Noi della Lega pensiamo sia la persona giusta". Tre i temi "che Massimo avrà tra le priorità: realizzare un percorso ciclopedonale tra Forlì e Cervia; un’asse strategica che ha bisogno di un collegamento rapido, sicuro e veloce. Tra le due città serve comunque un collegamento serio. Altro tema è il porto turistico, un investimento importante per farlo essere in grado di diventare più attrattivo con più servizi e posti barca. Un porto che può portare una grande ricchezza a questo territorio". Infine, "raccolgo alcune sollecitazioni: località come Savio, Lido di Savio o Lido di Classe, siamo sicuri che vogliono ancora restare sotto il Comune di Ravenna? Noi gli chiederemo, magari tramite una votazione, se preferiscono essere sotto il Comune di Cervia".

Questa la lista dei candidati della Lega, in corsa per il consiglio comunale: Daniela Monti, commerciante; Enea Puntiroli, imprenditore; Stefano Versari, pensionato; Alessandro Basileo, dipendente; Michela Cozzini, impiegata; Massimo Belletti, pensionato, Simona Forastieri, commerciante; Monica Ghidoni, impiegata; Alessandro Madonna, imprenditore balneare; Leonardo Mordenti, studente; Davide Morinelli, impiegato; Daniela Preyer, fotografa; Verando Stifano, avvocato, Loris Fabbri, pensionato e Salvatora Luce, operatrice socio-sanitaria.

i.b.