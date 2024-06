La nuova sede della comunità del Ceis

Ricordo di Benigno Zaccagnini nell’ottavo anno dalla morte e inaugurazione della nuova struttura del Ceis (Centro italiano di solidarietà), in via Vicoli: due eventi che il 3 novembre del 1997 coincisero a suggellare idealmente l’impegno sempre profuso da Zac a favore della comunità per la quale tanto negli anni Ottanta si era attivata anche la chiesa ravennate guidata dall’arcivescovo Tonini. Nel ‘97 la struttura ospitava 28 ragazzi impegnati nel percorso per uscire dalla tossicodipendenza. Al duplice evento intervenne il presidente del Senato Nicola Mancino (in secondo piano a destra).

A cura di Carlo Raggi