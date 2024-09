L’autunno del Tondo: "Centro sociale per tutti"

Il Centro sociale Il Tondo si sta preparando a un autunno pieno di iniziative. La presidente, Paola Mazzotti continua così a perseguire l’obiettivo di aprire il centro ad una fetta sempre più ampia di popolazione. "Lo scorso anno non è stato possibile organizzare nulla – spiega –. Il centro era stato utilizzato per ospitare le classi dell’asilo Capucci e quindi ogni attività è stata sospesa per mesi, dall’alluvione del maggio 2023 allo scorso febbraio. Io sono stata eletta a inizio anno ed ho immediatamente cercato di organizzare momenti aggregativi non appena si sono liberati gli spazi".

Pian piano il centro sta recuperando terreno nel cuore dei soci che ora ammontano a circa 220. "Gli ultimi anni sono stati davvero complicati – continua Mazzotti –. Prima il Covid con tutte le restrizioni, poi l’alluvione e l’inattività dei mesi seguenti hanno provocato l’allontanamento di alcuni tesserati. Noi però non demordiamo e andiamo avanti anche se non è facile". Il dialetto rappresenta un passaggio fondamentale della ripresa. Dal 27 settembre partirà infatti la trentesima edizione della rassegna di teatro dialettale "I Venar de Tond" che fino al 20 dicembre, ultima delle date, offrirà una panoramica sulle compagnie teatrali della zona. La serata di chiusura sarà ad offerta libera visto che vedrà salire sul palcoscenico il gruppo formato dai membri del centro, la compagnia "Qui de Tond".

"In tanti ci hanno aiutato a organizzarla grazie ai contributi forniti e li ringrazio – sottolinea la presidente –. Trenta anni non sono pochi. Ed è bello aver ottenuto una risposta così importante". A seguire partirà, dal 14 ottobre, il laboratorio teatrale in lingua romagnola per tutte le età condotto da Paolo Parmiani che prevede 15 incontri, al lunedì sera, dalle 20,45 alle 22,45. Altri fiori all’occhiello dell’autunno del centro sono legati a cucina, fitness e ballo. Dal 23 settembre, giornata di prova gratuita, la sala polivalente del centro ospiterà un corso di danze caraibiche che si terranno di lunedì. Pochi giorni dopo, il 30 settembre, partirà il corso di ginnastica funzionale rivolto a tutti senza limiti di età, che si svolgerà un paio di giorni a settimana, il lunedì e il giovedì in orario tardo pomeridiano, dalle 18,30 alle 19,30, con pagamento a ingresso. Infine, dal primo di ottobre e fino al 19 novembre, ogni martedì, dalle 19 alle 22 ci sarà il corso di cucina tenuto dallo chef Devis Sforzini che, nel corso di otto serate, offrirà l’opportunità di imparare nuove ricette dagli antipasti ai dolci anche nelle alternative vegane, vegetariane ed etniche.

In più il centro ospiterà anche iniziative proposte da associazioni esterne, come la rassegna cinematografica del martedì organizzata al momento per il solo mese di novembre. "Il Tondo non è un centro sociale per anziani ma per la socialità – sottolinea Paola Mazzotti –. Qui possono venire tutti per momenti di incontro, per scambiare idee e divertirsi e togliere un po’ dell’opaco che lascia la vita".

In linea con questo intento è anche l’altro, importante, obiettivo, quello di riportare la presenza dei soci al pomeriggio, momento in cui il bar del centro viene frequentato in particolare da lughesi di altre nazionalità. "In modo educato e con la giusta collaborazione – conclude la presidente – c’è posto per tutti".

Monia Savioli