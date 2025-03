Lavori in via Lazio. Sarà rifatto l’asfalto

Partiranno domani, salvo avverse condizioni meteo, i lavori su via Lazio, nel tratto compreso tra via Abruzzi e viale Italia. Gli interventi interesseranno inizialmente la posa delle caditoie per migliorare la raccolta delle acque piovane, per proseguire poi col rifacimento del manto stradale. Le operazioni saranno precedute dalla predisposizione della segnaletica sulla viabilità alternativa e sarà garantito il passaggio ai residenti e ai mezzi di emergenza.

La settimana successiva partiranno i lavori di asfaltatura su viale Mezzanotte che interesseranno il tratto tra via Pinarella e via Abruzzi e gli ingressi più ammalorati di alcune vie che intersecano su viale Mezzanotte. Si tratta di un intervento atteso, che a Pinarelle coinvolge uno degli assi più importanti e particolarmente dissestato per via della presenza di molti pini.

"Stiamo proseguendo con il rifacimento delle strade più importanti dal punto di vista turistico – dice l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. Nei prossimi giorni potremo annunciare con precisione anche l’inizio di importanti interventi che coinvolgeranno Milano Marittima e le altre località turistiche, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni più emergenziali prima dell’estate".