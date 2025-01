Le auto alluvionate. Fondi dalle donazioni: "Circa 150 i veicoli colpiti"

Un bando per dare fondi a chi ha perso l’auto nell’alluvione. Il Comune lo ha annunciato venerdì pomeriggio nel corso di una commissione consiliare incentrata sugli interventi messi in campo dopo il disastro del maggio 2023: mancano ancora i dettagli, ma la fonte di finanziamento sono le donazioni fatte dai privati, in passato già utilizzate per aiutare coloro che sono stati colpiti in maniera più dura dall’emergenza. L’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini ha spiegato che il fondo donazioni al 17 dicembre scorso ammontava a 7 milioni e 985mila euro in totale, di cui circa 5 milioni e 800mila euro già distribuiti o impegnati. "Rimangono a disposizione 2 milioni e 177mila euro – ha detto – e siamo intenzionati a utilizzarne sicuramente una parte con un ’bando auto’ che sarà di imminente emanazione e che andrà ad aumentare e integrare il contributo già messo a disposizione dalla Regione per le automobili. Un’altra parte sarà sufficiente a finanziare una quarta tranche che riguarderà beni mobili e immobili, case e arredi, sulla base delle perizie che saranno acquisite e presentate, seguendo il percorso che dai Cis in avanti abbiamo seguito con la struttura commissariale".

Le auto perse o danneggiate durante l’alluvione sono state parecchie. Una spesa importante e che tra l’altro tantissimi si sono ritrovati a dover sostenere subito, all’indomani dell’alluvione, per la necessità di andare al lavoro e ripartire con la propria vita. "Tempo fa, parlando con l’assessore, ci ha rivelato che le richieste per le auto alluvionate nel territorio del comune di Ravenna dovrebbero essere in totale tra 150 e 200 – spiega Enrico Piani del comitato alluvionati di Fornace Zarattini – e la maggior parte sono qui a Fornace e a Serraglio, vicino a Sant’Antonio. Poi nella pratica molto dipenderà da quanti sono riusciti a riparare l’auto senza doverla sostituire e a quanti hanno già coperto il danno grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione". Certo, la paura rimane tanta: "Lo scorso settembre noi abbiamo caricato tutti i mobili del piano terra su due camion e li abbiamo portati su un ponte qui vicino – aggiunge Piani – perché se non avesse rotto a Traversara l’acqua sarebbe tornata qui. E quella sera tutti avevano portato le proprie auto lì per salvarle nel caso in cui fosse successo qualcosa".

La Regione già oltre un anno fa mise a disposizione i fondi delle donazioni dei privati per coloro che avevano perso le auto: a gennaio dello scorso anno risultava che su 910 bonifici effettuati da parte dell’ente in via Aldo Moro a Bologna, per un totale di 1 milione e 200mila euro, 657 erano stati destinati a cittadini della nostra provincia. Va detto che il Comune di Ravenna - che è quello che ha ottenuto più donazioni dai privati perché il più grande e con aziende di maggiore rilievo, e che come logico li ha destinati ai propri cittadini - non è certo quello che ha avuto il maggior numero di veicoli alluvionati. A Faenza nel maggio 2023 sono stati ben 1.600 coloro che hanno avuto problemi a causa degli allagamenti: il dato comprende sia quelli diventati completamente inservibili sia quelli che è stato poi possibile riparare.

sa.ser