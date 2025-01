Le imprese del settore offshore definiscono gli obiettivi del 2025

L’assemblea dei soci del Roca, l’associazione che raggruppa le imprese del distretto di Ravenna che operano nel settore offshore, si è riunita recentemente, presieduta da Stefano Silvestroni, nella Camera di commercio per approvare il bilancio previsionale 2025. Alta la partecipazione degli associati, che sono ulteriormente cresciuti e per la prima volta hanno superato la soglia dei 40. Gli interventi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Autorità, Eni e aziende locali. Questo approccio ha contribuito a rafforzare la credibilità e coerenza di Ravenna che si conferma un territorio affidabile in cui è possibile investire con sicurezza e lungimiranza. Grazie a questo, sono ottime le prospettive di lavoro per i prossimi e futuri anni soprattutto nei settori ’carbon neutrality’.

L’incontro ha definito gli obiettivi programmatici del 2025 e rimarcato le finalità sociali dell’associazione. Tra queste, un ruolo centrale è attribuito al supporto della società Omc srl impegnata nell’organizzazione della manifestazione Omc Med Energy, prevista al Pala De André di Ravenna dall’8 al 10 aprile 2025, un momento di dibattito in cui ci si confronterà su energie tradizionali e rinnovabili e tecnologie per la decarbonizzazione. L’assemblea ha rilevato con soddisfazione "la riconfermata efficacia della propria ’mission’ di contribuire con le idee e le esperienze degli associati ad animare il dibattito sul progresso della tecnologia per assicurare, anche con soluzioni innovative e al minor costo economico possibile, ai cittadini l’energia di cui hanno bisogno riducendo l’impatto ambientale e salvaguardando contemporaneamente l’attività economica e occupazionale".

m.v.v.