L’Impagliata alle famiglie di Alea e Dante, i primi faentini del nuovo anno

Ieri il sindaco Massimo Isola ha incontrato le famiglie dei primi due nati dell’anno residenti a Faenza, in ospedale. A loro ha consegnato la tradizionale Impagliata: il servizio in ceramica con scodelle, piatti e ciotole. La prima faentina è Alea Shehu, venuta alla luce il 2 gennaio alle 16.20, figlia di Anejda Shehu, 25enne casalinga, e Arsen Shehu, 34enne autista, di origine albanese ma residenti a Faenza da anni. Alea, prima nata in casa Shehu, pesa 3,270 kg. Il primo maschietto è Dante Mazzotti, figlio di Greta Lama, insegnante di matematica 36enne, e di Pierpaolo Mazzotti, imprenditore 39enne. È nato ieri alle 0.13, peso 3,060 kg. Dante è il terzogenito, fratellino di Caterina e Anna, 5 e 3 anni. Il primo bambino nato a Faenza è in realtà il piccolo Mattia, nel pomeriggio del 1 gennaio: il piccolo però è residente a Russi, e per questo non ha ricevuto l’Impagliata.