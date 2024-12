’Lo schiaccianoci’ a Cervia

Atmosfere sognanti stasera al teatro ’Walter Chiari’ di Cervia, con ’Lo schiaccianoci’ di Tchaikovsky. Per l’occasione La Corelli riproporrà una delle sue produzioni originali di maggior successo, affidando la partitura musicale di Tchaikovsky (arrangiata per 12 strumenti dal maestro Giorgio Babbini) all’Ensemble La Corelli, guidato per l’occasione dal maestro Alessandro Ricchi.

A danzare sulle note de ‘Lo schiaccianoci’ saranno gli allievi della scuola Artemisia Danza di Cervia, che si muoveranno sulle coreografie originali ideate dalle docenti dell’accademia. A raccontarlo sarà Teresa Maria Federici, che per lo spettacolo firma anche i testi originali, ispirati ai due precedenti letterari di Hoffmann e Dumas.

Di brano in brano, i personaggi della grande pagina sinfonica russa rivivranno nell’atmosfera soffusa e preziosa della scrittura ciaikovskiana, in uno spettacolo che nasce con l’intento di valorizzare una realtà formativa meritevole donando ai giovani ballerini l’opportunità di confrontarsi con un’orchestra professionale.

Gli ultimi biglietti disponibili (intero 10 euro, ridotto under-12 7 euro, gratuito sotto i sei anni sono prenotabili all’indirizzo mail: biglietteria@lacorelli.it