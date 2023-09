Mar ’Ammutinamenti’ al via

Apre oggi la ’ Ammutinamenti’, Festival di danza urbana e d’autore di Ravenna. Con uno sguardo a ’Futura’ (titolo di questa edizione) il festival prende il via (ore 15.30, ore 17 e ore 19, e in replica domani, ore 11.30, ore 16.30 e ore 18.30) negli spazi del Mar con ’Arsura’ di gruppo nanou, lavoro di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci sul tempo e sulla mancanza.

Da sempre incuriosito dagli spazi informali, nanou trasforma il solo coreografico di e per Rhuena Bracci ponendo l’attenzione su come il corpo modifica la sua allerta se messo all’interno di uno spazio “nuovo”, su come l’azione sia capace di creare un ambiente da attraversare e percepire epidermicamente.

Nato come spazio di confronto delle visioni artistiche di Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci e Roberto Rettura, gruppo nanou nasce nel 2004 diventando luogo dove corpo, suono e immagine trovano un linguaggio comune nella coreografia, dando vita ad un’opera organica. Dal 2019 l’immaginario sonoro è affidato al musicista Bruno Dorella, fondatore di diversi gruppi musicali, tra cui OvO, Ronin e Bachi da Pietra. Dal 2020 gruppo nanou ha avviato un percorso di collaborazione con l’artista visivo Alfredo Pirri, che ha curato la scena del progetto Paradiso, finalista ai premi UBU nelle categorie “miglior spettacolo di danza” e

“migliore scenografia”. Le sale del Mar (dalle ore 16 alle 17) ospitano anche il gruppoY con Congegno emotivo, restituzione del laboratorio DEVICE con giovani e adolescenti condotto da Monica Francia.

Alle 18 la bellezza artistica e architettonica di Piazza San Francesco si fa palcoscenico per lo spettacolo di grande coinvolgimento dell’artista vietnamita Tu Hoang che con il suo pluripremiato duetto ’Trial’ porta in scena una danzache combina elementi di Kung Fu e Tai Chi con le influenze più occidentali del contemporaneo e dell’hip hop urbano. Tu Hoang (1988, Vietnam) è un coreografo con base a Rotterdam. L’intensa giornata si conclude (ore 21, Artificerie Almagià) con il CollettivO CineticO che presenta URUTAU extinction party (prima regionale, in replica domani), performance rituale che vede in scena i partecipanti al workshop tenuto dalla compagnia e che prende vita dalle pratiche fondanti di Manifesto Cannibale di Francesca Pennini. Alle 22 la corte esterna delle Artificerie Almagià sarà animata dal live music di Enna Düsseldorf, duo musicale composto da Jenny Burnazzi e Andrea Carella, fondatori della band Rigolò e, ancor prima, del trio Comaneci.