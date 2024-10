Ravenna, sbarcati i 47 migranti della nave Ong Ocean Viking

Ravenna, 15 ottobre 2024 – Sbarcati oggi i 47 migranti a bordo della nave ong 'Ocean Viking' al terminal di Marina di Ravenna.

Appena scesi dalla nave, sono stati accompagnati con un pullman al circolo dei Canottieri in località Standiana, alle porte di Ravenna, per le ulteriori visite mediche del personale dell'Ausl Romagna. Ultimate anche le procedure identificative, si procederà con il programma di trasferimento.

I 47 migranti, che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh, rimarranno tutti in Emilia Romagna ma si suddivideranno in questo modo: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna ne resteranno 4.

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa assicura: “Nessun intoppo nelle operazioni di sbarco che si sono concluse anche prima dei tempi preventivati. Al circolo dei Canottieri le visite e gli adempimenti di polizia procedono senza particolari criticità”.