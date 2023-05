Morti per maltempo a Ravenna: altre sei vittime. Tra questi marito e moglie a Russi: chi erano

Russi (Ravenna), 18 maggio 2023 – Altri sei morti nel tragico bollettino delle vittime del maltempo: si tratta di una coppia di Russi (Ravenna) trovata senza vita questa mattina e altre quattro persone nel Ravennate. Sale così tragicamente a 15 il numero delle vittime della terribile ondata di maltempo che ha flagellato l’Emilia Romagna.

Le due vittime di Russi sono marito e moglie 73 anni lui e 71 lei, trovati senza vita in un appartamento di Russi. Quando i soccorritori sono arrivati non c'era acqua nella casa delle ultime due vittime ma l’abitazione era tra quelle alluvionate nelle quali in precedenza era entrata acqua.

E' ancora incerta la causa della morte, si stanno effettuando accertamenti. Sono intervenuti i carabinieri e il 118. I familiari non riuscivano più a contattarli, hanno provato a raggiungerli con un trattore ma è stato impossibile per le strade impraticabili. Tra le ipotesi c'è che la coppia fosse tornata nell'abitazione per recuperare un elettrodomestico.