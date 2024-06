Ravenna, raffica di multe a Porto Corsini. In 47 parcheggiati in divieto: “Arrivate tante segnalazioni”

Ravenna, 26 giugno 2024 – Tanti al mare, pochi posti auto. È il cruccio di ogni weekend estivo, e i nostri lidi non sono nuovi a fenomeni di ’parcheggio selvaggio’, non sempre rispettando le regole.

E così domenica scorsa a Porto Corsini hanno preso la multa in 47 lungo via Teseo Guerra, la strada dove si trova la Capitaneria, alle spalle del Terminal crociere. Dalla polizia locale spiegano infatti che la disposizione delle auto era tale da impedire a eventuali mezzi di soccorso e speciali, come l’autobotte dei vigili del fuoco, di passare. “Noi non operiamo col criterio della repressione a prescindere – spiega il comandante Andrea Giacomini – ma raccogliamo segnalazioni qualificate e in base a quelle disponiamo i servizi. A Porto Corsini ci sono arrivate quelle di Pro loco, residenti e diversi cittadini di passaggio. In quella strada non è consentito sostare, come ben chiaro dai cartelli lungo la strada. È una zona dove era già successo, durante i fine settimana domanda e offerta di sosta sui nostri lidi non combaciano”.

Delle 47 multe, 41 sono i ’classici’ divieti di sosta previsti dal Codice della strada, dal costo di 41 euro. Le altre 6 sanzioni invece fanno riferimento al Codice della navigazione, dal momento che i mezzi si trovavano parcheggiati in area demaniale: in questo caso l’importo è 200 euro. Si tratta infatti della stessa tipologia di multe che da anni viene inflitta a chi parcheggia l’auto negli stradelli retrodunali - un fenomeno che si spera sia stato superato dal Parco marittimo a Marina di Ravenna e Punta Marina.

“Ogni tanto qualcuno tenta di andare ancora negli stradelli, ma non è un fenomeno dilagante – prosegue Giacomini –. Il senso unico nei weekend viene generalmente rispettato quando sono presenti gli agenti nella rotonda all’ingresso di Marina di Ravenna. Agli automobilisti consiglio di fare attenzione, perché non è detto che se gli agenti non sono lì all’imbocco della strada non possano essere più avanti. A quel punto non si limitano a indicare un’altra strada, ma devono fare la sanzione: meglio rispettare le regole ed evitare rischi”.

A questo proposito, il senso unico nei weekend ha iniziato a modificare le abitudini degli utenti che frequentano Marina di Ravenna, come si deduce osservando i dati di domenica scorsa relativi all’occupazione dei posti auto sui lungomari di viale delle Nazioni e viale Colombo e nel parcheggio scambiatore. Quest’ultimo infatti risultava pieno al 95% alle 18 di domenica, subito prima dell’inizio dell’’esodo’ per ritornare a casa. I due lungomari invece si sono riempiti soltanto alle 16.50, segno di una maggiore propensione degli utenti a usare lo scambiatore. Il parcheggio del Marchesato invece alle 18.10 era vuoto.