Nadia Terranova presenta il suo libro in biblioteca

La biblioteca comunale ’Maria Goia’, in collaborazione con l’associazione culturale Rapsodia, organizza per domani alle 16.30 un incontro con la scrittrice Nadia Terranova. Terranova nel suo ultimo romanzo Trema la notte dà memoria al terremoto del 28 dicembre 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria. Nel racconto, le vite dolenti di un bambino e una ragazza che nella tragedia del 1908, pur perdendo tutto, trovano nelle macerie delle città distrutte i germogli per rinascere. La biblioteca si trova in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111. Info: [email protected]; 0544979384