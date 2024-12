Nuovo codice della strada: multa da 250 euro perché parlava al cellulare al volante

Faenza (Ravenna), 18 dicembre 2024 – Anche la Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del nuovo codice della strada che inaspriscono le sanzioni per l’uso del cellulare mentre ci si trova alla guida, è scesa in campo per far rispettare la nuova normativa.

Questa mattina (mercoledì) una pattuglia ha fermato in corso Europa un’automobilista faentina sorpresa a utilizzare il cellulare mentre si trovava alla guida. Alla donna è stata contestata la violazione dell’art. 173 del Codice della Strada, che ha comportato una sanzione amministrativa da 250 euro, la decurtazione di 5 punti e il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Le modifiche al Codice della Strada mirano a ridurre gli incidenti stradali causati da distrazioni al volante. L’utilizzo di smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici è ora severamente punito. Le sanzioni possono arrivare fino a 1000 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 7 a 15 giorni, a seconda dei punti residui. In caso di incidente, i tempi di sospensione raddoppiano.

La Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina invita tutti i conducenti a “prestare la massima attenzione alla guida e a rispettare le nuove norme. L’utilizzo del cellulare al volante è una distrazione pericolosa che mette a rischio la propria vita e quella degli altri”. Dal Comando di via Baliatico fanno sapere che i controlli sulla strada continueranno per garantire la sicurezza stradale e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile.