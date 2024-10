Raccolti 1350 euro al pranzo benefico

Ammonta a 1.350 euro il ricavato del pranzo di beneficenza che Massimo Esposito (nella foto accanto al simbolico assegno), disabile a causa di un infortunio sul lavoro verificatosi quattro anni fa, ha organizzato in collaborazione con il Circolo Arci della stessa frazione lughese di Giovecca, presso la cui sede ha avuto luogo l’iniziativa. La somma di denaro raccolta è stata devoluta a favore di ‘Di. Di.’ (acronimo di ‘Diversamente Disabili’), prima associazione in Italia ad impegnarsi nell’avvicinare o riavvicinare al mondo delle ‘due ruote’ persone con disabilità che, a causa di varie difficoltà, non hanno mai avuto l’opportunità di farlo. Oltre al pranzo di beneficenza, è stato possibile visitare un’esposizione di moto allestite per disabili e ascoltare le testimonianze di piloti professionisti. Fondata nel gennaio del 2013 da Emiliano Malagoli e Chiara Valentini, la onlus ‘Diversamente Disabili’, che ha sede a Montecarlo in provincia di Lucca, si occupa di attività educative di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale; attività di formazione e informazione per la mobilità dei disabili; organizzazione e promozione dell’attività sportiva motociclistica come elemento di socialità e di recupero per i disabili; sviluppo di protesi e ausili per migliorare la vita quotidiana di un disabile; attività sociali.

lu.sca.