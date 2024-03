Ragazzine di 12 e 13 anni scomparse da Ravenna, l’appello dei genitori: “Aiutateci a trovarle”

Ravenna, 28 marzo 2024 – Due ragazzine minorenni sono scomparse dal Ravennate mercoledì 27 marzo, gettando nell’ansia i rispettivi genitori che hanno allertato le autorità e hanno diffuso messaggi social affinché le due giovanissime vengano ritrovate. Le ragazzine scomparse sono Michelle Carlucci, 12 anni, di Alfonsine, e Sofia Rivera, 13 anni, di Cotignola.

Michelle Carlucci ha 12 anni ed è di Fusignano, ma l’ultima volta che è stata vista è stato mercoledì mattina davanti alla scuola di Alfonsine. La madre l’ha accompagnata in auto, ma la ragazzina non è mai entrata in aula.

“E’ scomparsa Michelle Carlucci, 12 anni, alta 1,50 metri, da Alfonsine questa mattina in compagnia di una coetanea. Chiunque la veda allerti il 112 oppure chiami il 3331309358, vi prego condividete il più possibile, l’ultima segnalazione è a Napoli”, scrive la madre in un appello social. Lo stesso appello è stato fatto sul web dal Comune di Alfonsine.

L’altra ragazzina scomparsa mercoledì 27 marzo, sempre della Bassa Romagna, è Sofia Rivera e ha 13 anni. Anche in questo caso la madre ha diramato un avviso social per ritrovarla. Anche qui l’ultima localizzazione del telefono della 13enne è da Napoli, come ultima destinazione.

"Ragazza scomparsa insieme a un’altra coetanea, Sofia Rivera 13 anni di Cotignola. Numeno mamma 3311611035, numero papà 3497177332, chiunque la veda allerti il 112 per favore, grazie”, è il messaggio della famiglia.