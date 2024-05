Ravenna Teatro chiude la stagione. Lunedì un incontro al Rasi

Ravenna Teatro invita abbonati, spettatori e sostenitori a partecipare al tradizionale incontro di fine Stagione che si terrà lunedì alle 18, al Teatro Rasi, in via di Roma. L’appuntamento non vuole essere solo un consuntivo delle attività svolte durante la Stagione ’23-‘24, ma anche una riflessione sugli spettacoli a cui abbiamo assistito e sulle attività che li hanno completati. Una buona pratica che alimenta la riflessione e fornisce elementi per comprendere le dinamiche che regolano la macchina organizzativa e le linee culturali della creazione di un cartellone, incluso l’aspetto promozionale. L’ingresso è aperto a tutti.

"Siamo arrivati al finale di una Stagione che si è dimostrata all’altezza delle aspettative – ha sottolineato Marcella Nonni, co-direttrice e presidente di Ravenna Teatro –. I numeri ci confermano che, dopo le chiusure forzate, siamo tornati a registrare un’alta affluenza di pubblico, che ci ha seguito anche negli incontri di approfondimento e nelle occasioni di confronto diretto con gli autori e i protagonisti ospitati. Molto efficace si è rivelata la campagna abbonamenti estiva, che anche quest’anno ripartirà nel mese di luglio offrendo la possibilità di abbonarsi a prezzi vantaggiosi. Molto apprezzato è stato il Prologo con gli spettacoli proposti in ottobre, e anche l’aver voluto riservare uno spazio speciale dedicato a Marco Baliani (nella foto) e al suo lavoro ha trovato largo riscontro tra il pubblico. Di tutto questo parleremo con chi vorrà partecipare all’incontro del 13, e saremo felici di raccogliere sollecitazioni e riflessioni che riteniamo preziose anche al fine di migliorare il nostro lavoro. Grazie fin da ora a chi vorrà esserci".