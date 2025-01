Riqualificazione del centro e di viale Roma

Presentato ieri il bilancio di previsione 2025-2027 che arriverà a febbraio in consiglio comunale. ‘Efficientare’ e ‘razionalizzare’ sono i due termini più utilizzati in un bilancio che, assicura il sindaco Mattia Missiroli "ha conti in ordine". Le risorse correnti complessive ammontano a circa 47 milioni e 700 mila euro e riguardano entrate di diverso tipo. L’Imu rappresenta il 46% delle entrate correnti, ed è pari a 21.900.000 euro con aliquote che restano invariate rispetto al 2024. Con l’Irpef si prevede una entrata di 2.209.000 euro: aumentano le aliquote allo 0,78% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro e allo 0,79% per i redditi di oltre i 50.000 euro, mentre resta invariata allo 0,40% per i redditi fino a 28.000 euro. Dalla lotta all’evasione tributaria si prevede di recuperare circa 2.150.000 euro. La previsione di entrata dai permessi di costruire è stimata in circa 3.100.000 euro.

Dopo l’aumento del costo dei parcheggi blu e dell’imposta di soggiorno si prevede che, nel 2025, entreranno nelle casse del Comune rispettivamente 3.400.000 e circa 4.000.000. La manovra garantisce il mantenimento della quantità e della qualità dei servizi complessivi alla città. In particolare, sono garantite le risorse destinate ai servizi sociali, ai servizi alle famiglie e alla promozione turistica del territorio. La voce più imponente è quella degli investimenti, circa 32milioni di euro in manutenzioni, riqualificazioni, sicurezza stradale e opere pubbliche. Circa 4.000.000 euro sono destinati alla viabilità: sistemazione di piani viabili, manti stradali, marciapiedi, rotonde, la realizzazione di alcune ciclabili e alcuni progetti specifici, come un nuovo parcheggio a Tantlon. Arriva anche la prospettiva di riqualificazione di viale Roma e del centro storico di Cervia, in attesa dei finanziamenti, dopo l’avvio di un primo percorso progettuale. Oltre 1milione di euro è previsto per interventi su territorio e ambiente. In attesa della fattibilità dell’ampliamento della Casa Residenza Anziani ‘Busignani’ è previsto, entro quest’anno, l’apertura del cantiere per la riqualificazione che interverrà sulle parti ammalorate del tetto e degli intonaci. Oltre 3.000.000 saranno destinati a interventi di riqualificazione, manutenzione e adeguamento normativo ed efficientamento energetico di edifici comunali, scuole, impianti sportivi, di illuminazione pubblica, sistemi di difesa e potenziamento strumenti di monitoraggio del territorio, implementazione di sistemi di videosorveglianza, mentre 1.625.000 euro serviranno a riqualificare Palazzo Guazzi a Castiglione. Per la riqualificazione del lungomare di Cervia occorrerà aspettare ancora un po’. "Ultimeremo, in ordine, il lungomare di Pinarella-Tagliata e dal prossimo anno inizieremo a ragionare concretamente su Cervia dove servono una progettualità e una copertura finanziaria" spiega l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. "Veniamo da anni particolarmente complicati, in cui pandemie, guerre e alluvioni hanno portato a un’impennata dei costi di gestione dell’ente comunale, a cui la giunta precedente ha dovuto far fronte con grande senso di responsabilità, lasciandoci in eredità un bilancio in salute. Ma per quanto riguarda gli investimenti, queste difficoltà si sono tradotte in uno sbilanciamento sulla spesa corrente a discapito delle risorse in conto capitale, motivo per cui si è reso necessario rivedere di qualche punto percentuale l’imposta di soggiorno e le tariffe dei parcheggi. L’indirizzo per questo 2025 sarà attuare un processo di revisione straordinaria della spesa consolidata per recuperare economie utili a mantenere alto il livello dei servizi e il sostegno delle fasce più deboli" hanno precisato il sindaco e l’assessora al bilancio Federica Bosi.

Ilaria Bedeschi