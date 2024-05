Salus, ultimo ‘incontro per star bene’ al centro sociale

Si conclude questa sera a Casola Valsenio il ciclo ‘Salus, incontri per star bene’, molto apprezzato dalla popolazione casolana, organizzato dalle associazioni locali di volontariato Aido, Auser, Misericordia, Avis e Ior con il coordinamento tecnico-scientifico del dottor Pier Luigi Tagliaferri e Luca Montefiori. L’appuntamento è per le 20.30 al centro sociale ‘Le Colonne’ di Via Roma10 con l’intervento sul senso della vista dell’oculista Giuseppe Gaiba, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Bologna, conseguendo successivamente la specializzazione in Oftalmologia presso l’Università degli studi di Ferrara. Il suo intervento sarà preceduto, com’è avvenuto nei precedenti incontri, da una breve conversazione di Beppe Sangiorgi (foto), storico delle tradizioni popolari, che parlerà delle superstizioni e dei medicamenti riguardo agli occhi e alla vista nella cultura popolare romagnola.