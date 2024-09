Schianto al distributore. Abbatte la colonnina mentre un’auto si ferma. Nei guai un ragazzo

Ha fatto strike. Con la sua auto è andato dritto dritto contro la colonnina della benzina del distributore. L’ha trascinata per diversi metri. Lì accanto c’era un uomo che stava per fare rifornimento. Per sua fortuna non era ancora sceso di macchina. Altrimenti sarebbe stata una tragedia. Chi era lì è rimasto senza parole: "È arrivato a tutta velocità, pensavamo esplodesse tutto". Il ragazzo alla guida sarà sottoposto all’alcol test e agli esami tossicologici.

Accade nella tranquilla frazione delle campagne cortonesi, a Monsigliolo. Un’ auto che stava arrivando da Montepulciano in direzione Cortona si è andata a sfracellare contro il distributore di benzina del Beyfin locale. Ha fatto tabula rasa della colonnina della benzina che ha trascinato per diversi metri sotto gli occhi attoniti di chi si è ritrovato nel bel mezzo di un attimo di follia. Erano circa le 11 di ieri mattina. Lì accanto si era appena fermata una macchina. L’uomo al volante non era ancora sceso per fare rifornimento ma stava per farlo. Una frazione di secondo prima una macchina gli passa accanto e gli porta via la pompa della benzina. Letteralmente.

Chi era alla guida, un giovane del posto, si è arenato con la sua auto poco lontano. La sua macchina è distrutta nella facciata anteriore. Sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che la polizia municipale di Cortona. I pompieri hanno fatto un sopralluogo nella zona: il timore di chi era lì è che ci potesse essere un’esplosione, ma era tutto sotto controllo. Gli agenti della Pm di Cortona hanno invece portato avanti i rilievi di legge. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale ma non è rimasto ferito nello scontro. Sarà sottoposto all’alcol test e agli esami tossicologici. Come è stato possibile lo scontro? Tutto dovrà essere accertato nelle prossime ore. Intanto c’è da aspettarsi che il proprietario del distributore denunci il ragazzo e gli chieda risarcimento per tutti i danni che ha causato..