Sciame di api ‘sceglie’ la Rocca di Lugo: recuperate dal carabiniere

Lugo (Ravenna), 28 maggio 2025 – Provvidenziale intervento, questa mattina a Lugo, dei carabinieri che hanno provveduto al recupero, davanti alla Rocca Estense (sede del Comune), di uno uno sciame di api che, accanto ai noti ‘capperi della Rocca’, aveva deciso di collocarsi all’interno di una delle tante finestre che si affacciano sulla piazza Garibaldi, a poca distanza dalle bancarelle che questa mattina affollavano la piazza in occasione del mercato ambulante.

Una chiamata è bastata per allertare i militari di San Lorenzo che, effettuato un sopralluogo, hanno immediatamente recintato la zona ed allontanato i tanti curiosi che in quel momento stavano effettuando le loro compere al mercato o semplicemente una passeggiata per le vie del centro.

Uno dei carabinieri intervenuti, avendo alle spalle una passione e una particolare attenzione per questi utilissimi insetti, non ha esitato a mettere a disposizione la sua esperienza e anche la sua attrezzatura. In pochi minuti, dopo aver indossato la tuta e le dovute protezioni, si è avvicinato e ha iniziato le procedure di ‘raccolta’ delle api.

Utilizzando un apposito aspiratore che non nuoce alla salute degli insetti, le ha convogliate in un idoneo contenitore e, dopo circa mezz’ora, tutte le api erano state prelevate e quindi pian piano si è ritornati alla normalità.