Storia di un’amicizia in musica. Brunello rende omaggio a Bosso. In scena anche la danza di Sieni

’Un amico’, si intitola così l’omaggio carico di affetto rivolto a Ezio Bosso in programma questa sera alle 21, in prima assoluta al teatro Rasi di Ravenna, nel cartellone di Ravenna Festival. Il violoncellista Mario Brunello con questa sola parola racchiude il senso della serata dedicata al compositore prematuramente scomparso. Lo fa in sintonia con le danze di Virgilio Sieni, con il quale collabora per la prima volta, affiancato da Maria Semeraro al pianoforte.

Quella fra il violoncellista e Bosso fu insieme una collaborazione artistica e un’amicizia combattuta, che oggi riaffiora con la struggente potenza dei ricordi. Quella di Bosso, ricorda Brunello "è una musica pura, onesta, costruita con poche note, ma con un potenziale espressivo nascosto, una carica esplosiva incontenibile, che anche un semplice fiore a pochi petali può avere". Il percorso di ‘Un amico’ che intreccia note e passi di danza sfocia nella Sonata Roots, dedicata dal musicista scomparso a Brunello, passando per le vibrazioni luminose e ispiratrici di Bosso che risuonano da Bach a Cage. "Il danzare le musiche che hanno compenetrato il legame tra Mario e Ezio – racconta Virgilio Sieni – restituisce il senso dell’amore, talmente potente da far pensare al corpo come luce". La collaborazione fra Brunello e Bosso inizia nel 2013, quando il compositore torinese aveva già avuto nel 2011, a soli quarant’anni, i primi sintomi della grave malattia a causa della quale è precocemente scomparso nel 2020. In duo al violoncello e pianoforte, approfondiscono contemporaneamente un discorso artistico e umano, anche se l’amicizia fu tormentata e li spinse a intraprendere poi strade diverse. In programma musiche di Bach (un’invenzione a due voci e un corale), le Melodie n. 1, 3 e 4 per violoncello e tastiera di John Cage, le atmosfere rarefatte di Arvo Pärt e quelle di Messiaen. In scena i danzatori di Virgilio Sieni per i suoi danzatori: Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Valentina Squarzoni e Linda Vinattieri. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.