Studente va al Parlamento Europeo grazie a un video sul caro affitti: “Ecco la soluzione”

Faenza, 12 maggio 2023 - Ha partecipato al concorso con un video di 3 minuti in cui proponeva una soluzione, semplice e a basso budget, al problema del caro affitti per i fuori sede: un’emergenza che sta provocando, proprio in queste ore, mobilitazioni da un capo all’altro del Paese. Il 17enne faentino Edoardo Argnani, studente al quarto anno del liceo linguistico Torricelli-Ballardini, è stato così selezionato dall’Institut français Italia per rappresentare l’Emilia-Romagna a Strasburgo, capitale europea, nell’ambito del progetto ‘EsaBac: Destinazione Strasburgo’. Il programma nasce per promuovere l’amicizia tra Italia e Francia e rafforzare il sentimento di appartenenza europea dei giovani.

Edoardo Argnani collegato in videoconferenza dal Parlamento di Strasburgo

Argnani, che tipo di soluzione ha suggerito?

"Un’iniziativa di accoglienza solidale, che intende andare incontro alle esigenze di istituzioni e comunità locali. Gli studenti che hanno bisogno di un alloggio sono inseriti in una graduatoria, calcolata in base al reddito dichiarato. Sono dunque ‘assegnati’ all’abitazione della famiglia o della persona anziana che si siano resi disponibili ad accoglierli, ricevendo in cambio un contributo per ogni studente ospitato. Lo studente o la studentessa, a sua volta, verserà solo una piccola percentuale dell’affitto: il resto sarà finanziato dal progetto. Dovrà svolgere, però, dei servizi alla comunità, come l’apertura di musei al pubblico o l’assistenza a bambini e anziani".

Come ha appreso di essere tra i vincitori?

"Ricordo di aver letto la comunicazione alle undici di sera, lo scorso dicembre. Non potevo crederci: quando la nostra professoressa, Micaela Servadei, ci ha proposto di partecipare, sapevo che sarebbe stato molto difficile. Era la prima volta che registravo e montavo un video; mi sono cimentato da autodidatta, in poche settimane. Sono felice del risultato".

Il video è girato interamente in francese, lingua che lei padroneggia alla perfezione. L’ha imparato a scuola o ha avuto modo di praticarlo anche in famiglia?

"A scuola. Frequento un percorso denominato ‘EsaBac’, che prevede l’insegnamento del francese potenziato e il rilascio di un diploma di maturità valido sia nel nostro Paese che in Francia. Studiamo anche letteratura francese e storia francese. Le sezioni Esabac sono presenti in 337 scuole in tutta Italia: il concorso ‘Destinazione Strasburgo’ era rivolto solo agli studenti di questo indirizzo".

Che esperienza è stata a Strasburgo?

"Un sogno realizzato. Siamo stati accolti al Parlamento europeo e ci siamo confrontati con alcuni parlamentari sui temi più urgenti per le giovani generazioni".

Cosa farà ora?

"Tra due giorni partirò di nuovo per la Francia, questa volta a Parigi: grazie a un programma Erasmus per le scuole, svolgerò uno stage di 3 mesi in un’azienda che si occupa di moda e design. Sono grato alla nostra scuola e alle istituzioni europee per queste opportunità, consiglio a tutti i miei coetanei di coglierle al volo".