Teatro per bimbi a Lugo

’Giro, giro tondo!’ è il titolo della rassegna di teatro per ragazzi con spettacoli in programma oggi alla sala polivalente del centro sociale ’Il Tondo’, in via Lumagni 30, a Lugo (biglietti a 5 euro). A partire dalle 16 Giallomare Minimal Teatro porterà sul palco ’Trame su misura vol. 1’ con Caprette Giulietta e Lupo Romeo - Casa di Paglia, casa di legno e casa di mattoni, di e con Renzo Boldrini (curare le immagini dal vivo Daria Palotti).

Lo spettacolo è consigliato a bambini dai 4 agli 8 anni. Trame su misura è un progetto teatrale composto da differenti spettacoli incentrati su testi, editi e inediti, di Renzo Boldrini che riscrive in chiave contemporanea alcune famose fiabe. Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti.

Si raccontano due storie. Il lupo e i sette capretti, ripensata in chiave ironica immaginando sette caprette, sorelle di particolare bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera che grazie alla sua sfumatura di colore eviterà che il lupo Romeo divori le sette sorelle: lui rimane abbagliato da Giulietta, da tanta bellezza decidendo di mangiare solo la capretta nera…. ma con gli occhi! Ne I tre porcellini, il lupo, come se conoscesse già il copione della storia, inizia il suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal camino via via fino al colpo di scena: il porcellino non ha paura e sfida il lupo a chi ha più fame.